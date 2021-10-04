Памфилова высказалась о массовом отказе депутатов от думских мандатов

Массовый отказ депутатов от думских мандатов вызвал недовольство в ЦИК. Об этом высказалась председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Глава ЦИК заявила, что не будет детально комментировать происходящее. Это сделают избиратели, пояснила Памфилова.

«У нас продолжается непонятный процесс отказов от полученных мандатов. Не хочу это комментировать, это уже избиратели будут давать этому оценку», — подчеркнула председатель Центризбиркома.

Ранее стало известно, что актеру Владимиру Машкову будет передан вакантный мандат депутата нижней палаты парламента от «Единой России», директора Государственного театра наций Марии Ревякиной. Постановление будет принято на предстоящем заседании комиссии.