Песков заявил об отсутствии предпосылок для встречи Путина и Зеленского

Президент РФ Владимир Путин не отрицает возможности встречи с украинским коллегой, но в Кремле не видят для этого предпосылок, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В понедельник пресс-секретарь российского лидера прокомментировал журналистам, насколько вероятна в ближайшее время встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Песков подчеркнул, что Путин не исключал в целом возможности переговоров подобного уровня, но к ним нет никаких «предпосылок».

«Честно говоря, никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов здесь тоже не появилось. Президент Путин никогда не отвергал возможность такой встречи», — подчеркнул представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин, напротив, отмечал, что перед подобной встречей следовало бы определить круг вопросов, которые они могли бы обсудить с Зеленским. Однако в этой области Кремль никаких сдвигов не заметил.