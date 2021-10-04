Песков указал на роль США в офшорных схемах из «Досье Пандоры»

«Досье Пандоры» демонстрирует роль США как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Кремль не увидел ничего особенного в материале сообщества журналистов ICIJ «Досье Пандоры», в том числе поводов для каких-либо проверок. В расследовании содержится много голословных утверждений и передергиваний, добавил Песков.

«Единственное, что действительно бросается в глаза, — это все-таки демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной. Это, конечно, Соединенные Штаты», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Накануне международное сообщество журналистов-расследователей ICIJ опубликовало «Досье Пандоры», которые якобы указывает на причастность мировых лидеров к офшорным схемам. Досье содержит порядка 12 млн файлов, найденных на просторах интернета.