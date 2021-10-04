Планы нового премьера Японии Кисиды на Курилы возмутили читателей Hokkaido Shimbun

Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида уже отметился громкими заявлениями о «возврате» Курил под контроль Токио. Поведение политика возмутило читателей Hokkaido Shimbun.

По мнению читателей авторитетного издания из Страны восходящего солнца, официальный Токио осознал, что лишился последних шансов заполучить Курилы, а потому избрал тактику «громкого писка» — популистских заявлений, которые заведомо ни к чему не приведут. Поведение нового главы кабмина не только не принесет плодов, но и может обернуться серьезным ударом по отношениями с Москвой, опасаются японцы.

«Теперь понятно, почему переключились на четыре острова! Поняли, что не получить вообще ничего, так хоть громко пискнуть!» — негодует один из читателей.

«Нечего себя тешить иллюзиями ни о двух, ни тем более о четырех островах. Для России Курилы — мощное оборонительное укрепление на Тихоокеанском направлении и одновременно отличный выход в Тихий океан», — разложил по полочкам пользователь lui.

Также японские пользователи призвали Кисиду отказаться от иллюзий и посмотреть в глаза историческим фактам. На территории Курильского архипелага, указывают пользователи, японцы никогда не проживали. Острова попали под контроль островной империи в ходе военной кампании и точно так же были утрачены во время Второй мировой войны. Агрессивные дипломатические выпады Токио идут вразрез с логикой исторического процесса, резюмировали японцы.