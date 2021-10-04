В Кремле прокомментировали ситуацию с задержанным в Минске журналистом Можейко

Кремль четко обозначил свою позицию касательно блокировки «Комсомольской правды в Беларуси» и надеется на отмену, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва не согласна с позицией Минска по отношению к российскому изданию. В Кремле ожидают отмены ограничений и обеспечения свободной работы медиа на территории Белоруссии.

«Пока мы не можем сказать, что есть ощущение, что нас слышат, потому что по-прежнему деятельность «Комсомольской правды» в Белоруссии заблокирована. Но мы продолжим работать с белорусской стороной», — сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера прокомментировал ситуацию с задержанным в Белоруссии журналистом «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадием Можейко. Кремль указал, что не располагает информацией о месте, где именно правоохранители взяли сотрудника прессы.

На прошлой неделе стало известно о задержании журналиста Геннадия Можейко. Накануне спецпредставитель издания «Комсомольская правда» сообщил, что направится в Минск.