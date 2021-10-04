Песков заявил о рассмотрении заявления об отставке губернатора Владимирской области Сипягина

Москва рассматривает заявление губернатора Владимирской области Владимира Сипягина об отставке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля рассказал, что заявление было получено. Сейчас документ находится на стадии рассмотрения.

«Вы будете проинформированы своевременно», — добавил Песков.

Ранее стало известно, что Владимир Сипягин снимает с себя полномочия главы региона, чтобы продолжить работу в кресле депутата Государственной думы VIII созыва. Информацию подтвердила пресс-служба руководства Владимирской области. Точная дата ухода губернатора не сообщается.