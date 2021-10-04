Отоларинголог Зайцев предупредил россиян об опасности осенних фотосессий

Осенняя фотосессия с опавшими листьями таит в себе множество рисков для здоровья. Об этом предупредил врач-отоларинголог Владимир Зайцев в интервью изданию «Слово и дело».

Специалист напомнил, что такие съемки нежелательны для людей с заболеваниями дыхательных путей и страдающих аллергией. Главную опасность представляет грибок, который поражает опавшую листву. При непосредственном контакте споры нередко разлетаются в воздухе и попадают в нос.

«Все мы знаем, что такое перегной — когда мы складываем траву и листву в специальные компостные ямы. Там начинается процесс брожения, гниения, распада. В конце концов это превращается в компост, в землю. То же самое происходит и с опавшими листьями», — прокомментировал эксперт.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Именно поэтому специалист посоветовал лишний раз не трогать осенние листья в парках и скверах.

«Мы радуемся при виде красивых желтых листьев, прижимаем их к лицу, подбрасываем их в воздух. Все это летит нам на голову — контакт очень близкий. Перед тем, как делать фотографии, нужно проверить, не начался ли процесс гниения, сухая ли листва. <...> В ней развиваются грибки, и она может быть опасна», — предупреждает врач.

Чтобы избежать нежелательных осложнений после фотосессии, врач советует тщательно мыть руки и лицо с мылом, а также использовать антисептик.