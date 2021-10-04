Песков: Путин встретится депутатами Госдумы VIII созыва 12 октября в Георгиевском зале Кремля

Президент России Владимир Путин проведет встречу с новым составом Госдумы 12 октября. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщил Песков в ходе беседы с представителями прессы, встреча с законодателями федерального парламента VIII созыва пройдет в Георгиевском зале Кремля. Песков подчеркнул, что мероприятие состоится в день первого заседания Государственной думы Федерального собрания.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания ГД 12 октября. Распоряжение главы государства было опубликовано на официальном портале правовой информации. Участие самого российского лидера на открывающем заседании федерального парламента остается под вопросом.