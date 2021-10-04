Шугалей: скандал с «Досье Пандоры» может стоить Зеленскому президентского кресла

«Досье Пандоры» о возможных финансовых махинациях лидера Украины Владимира Зеленского может повлиять на итоги президентских выборов в стране, заявил социолог Максим Шугалей.

Скандальное «Досье Пандоры» опубликовал в воскресенье Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ). Публикация содержит почти 12 миллионов файлов, полученных в результате утечки, в них содержатся сведения о возможной причастности к финансовым махинациям ряда известных политиков и медийных персон. В списке фигурирует и украинский президент Владимир Зеленский, а также его ближайшие соратники.

Из доклада следует, что глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов является трастовым владельцем офшорной компании главы страны, а сам Зеленский и его окружение вывели в офшоры 40 миллионов долларов от украинского олигарха Игоря Коломойского.

В комментарии для ФАН социолог и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей заметил, что в случае подтверждения данных «Досье Пандоры» Зеленский может лишиться президентского кресла. Ученому было обидно видеть, как лидера соседней страны подозревают в преступных финансовых махинациях.

«Сам факт таких подозрений говорит о многом: и не только о самом Зеленском, но и всей системе власти на Украине, о коррупционности которой ходят легенды», — отметил Шугалей.

По мнению главы ФЗНЦ, скандал с высокой вероятностью аукнется Зеленскому падением рейтингов и, как следствие, невозможностью переизбираться на второй президентский срок. Подытоживая все сказанное, Шугалей выразил надежду на то, что во время следующего голосования украинцы сделают правильный выбор.