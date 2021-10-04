В Сети появилось видео задержания экс-мэра Владивостока Гуменюка

Сотрудники Следственного комитета провели операцию по задержанию бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, которого подозревают в получении взятки от похоронного агентства.

Гуменюка доставили в отделение ведомства для дачи показаний. Местный суд в скором времени изберет мужчине меру пресечения, сообщает пресс-служба СК.

По версии правоохранителей, бывший мэр получал взятки на сумму более 19,5 млн рублей от руководства МУПВ «Некрополь». За «вознаграждение» он помогал компании и оказывал ей покровительство в период с 2019 года по 2021 год. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.