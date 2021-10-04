Кабмин Грузии: Михаил Саакашвили не будет выдан Украине

Задержанный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили не будет выдан Украине, гражданином которой он является, заявила грузинский вице-премьер Тея Цулукиани.

Одиозный политик, пытавшийся организовать акцию протеста по итогам муниципальных выборов, будет предан суду и отправлен в тюрьму у себя на родине, подчеркнули в кабмине южнокавказской республики. Как отметила Цулукиани, решение о выдаче экс-президента на Украину было бы нецелесообразно.

«Если мы говорим о том, чтобы передать Саакашвили Украине, чтобы он отсидел тюремный срок, который ему присудил грузинский суд, на Украине, то у нас нет никакого желания. Нет никакой правовой целесообразности для этого», — заявила замглавы грузинского кабмина.

Тея Цулукиани возглавляла министерство юстиции Грузии с 2010 по 2012 годы. По словам политика, выдача Саакашвили Киеву имела бы смысл в том случае, если бы он был подозреваемым или осужденным за уголовное преступление на Украине.

Сам экс-президент также не намерен покидать страну. По словам его адвоката, Саакашвили намерен продолжать политическую борьбу и не собирается возвращаться на Украину.