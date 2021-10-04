Нобелевский комитет объявил лауреатов 2021 года в области физиологии и медицины

Лауреатами Нобелевской премии в 2021 году в области физиологии и медицины названы Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян.

Дэвид Джулиус физиолог, а Ардем Патапутян — молекулярный биолог. Они изучали реакции организмов на прикосновения и совершили открытие рецепторов температуры и осязания.

Ежегодно лауреатами Нобелевской премии становятся ученые, которые сделали важный прорыв в своей области. В 2021 году Нобелевскую премию вручают в Стокгольме и Осло с 4 по 11 октября. Премию мира объявят 8 октября.

Присуждением премий занимается Нобелевская ассамблея, которая состоит из 50 профессоров Каролинского института. Для каждой номинации формируется комитет, который работает три года и отвечает за отбор претендентов. Ассамблея собирается несколько раз в год и обсуждает кандидатов на премию.