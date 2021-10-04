Николич может завершить работу в московском «Локомотиве»

Московский «Локомотив» может расторгнуть контракт с сербским специалистом Марко Николичем, возглавляющим «железнодорожников» с весны 2020 года.

Инсайдер и журналист Нобель Арустамян в своем Telegram-канале анонсировал отставку Марко Николича. Он сообщил, что сербский наставник в ближайшие дни будет уволен с поста главного тренера «Локомотива».

«Сегодня у Марко состоится встреча с руководством "Локомотива" и РЖД. На ней будет обсуждаться отставка тренера. Именно на отставку настроен спортивный департамент "Локо" во главе с Ральфом Рангником», — подчеркнул Арустамян.

На посту главного тренера «Локомотива» Николич сменил именитого Юрия Семина. Весной серб, под руководством которого «железнодорожники» выигрывали Кубок России, продлил контракт с клубом на три года. На данный момент «Локомотив» с 17 очками в активе занимает четвертое место в РПЛ. Кроме того, столичный клуб выступает в Лиге Европы, где пока не одержал ни одной победы.