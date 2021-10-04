Привитых российскими вакцинами атлетов допустят к участию в зимних ОИ

Организационный комитет зимней Олимпиады, которая пройдет в Пекине в 2022 году, принял решение о допуске атлетов, привитых российскими вакцинами от коронавируса.

К участию в зимней Олимпиаде допустят только спортсменов, сделавших прививку от COVID-19. Речь идет о вакцинах, которые одобрила ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), а также о препаратах, официально одобренных странами или регионами. В это число входят и российские вакцины, сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет состязаний.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Соревнования состоятся в Пекине. Российские спортсмены выступят под нейтральным флагом.