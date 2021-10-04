ЦИК подаст в суд на авторов фейков о выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) будет подавать в суд на авторов фейков о выборах в России. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Глава Центризбиркома отметила, что процесс коснется лиц, которые причастны к распространению заведомой лжи и клеветы про избирательный процесс.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. За процессом следили около 250 тыс. наблюдателей.

Ранее Элла Памфилова сообщила, что Центризбирком рассматривает поступившие обращения по парламентским выборам. По ее словам, комиссия получила более тысячи письменных запросов. Большего всего вопросов возникло по проведению выборов в Госдуму.