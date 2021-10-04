Парад арестов. Почему мэрам Владивостока не везет с законом

Сотрудники Следственного комитета (СК) задержали бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка по подозрению в получении крупной взятки. Силовики утверждают, что в период с 2019 по 2021 годы, когда чиновник стоял во главе дальневосточной столицы, он получил от городского ритуального предприятия «Некрополь» почти 20 миллионов рублей.

Сумма внушительная, поэтому Гуменюка пока держат под арестом. СК обратился в суд с запросом меры пресечения, чтобы развернуть в отношении бывшего мэра полномасштабное расследование.

Весть о задержании экс-главы Владивостока трудно назвать неожиданной. Первых «ласточек» грядущего правосудия можно было заметить еще в мае этого года. Тогда Гуменюк уволился с поста мэра, а через две недели в его дом с обыском нагрянули правоохранители. Ряд аналитических Telegram-каналов предсказывали градоначальнику скорый переезд в СИЗО. Тогда же и был оглашен примерный размер якобы полученной им взятки (20 миллионов рублей), который полностью совпал с нынешними подозрениями в адрес Олега Гуменюка.

Примечательно, что для жителей Владивостока вид уезжающего в наручниках мэра давно привычен. Если взглянуть на список местных градоначальников с 2000 года, Гуменюк стал уже четвертым подследственным главой столицы Дальнего Востока – сразу несколько его предшественников закончили управленческую карьеру за решеткой. «Политика Сегодня» вспоминает, кто управлял «Дальневосточной Ниццей» до Гуменюка и почему практически все мэры города уходили на пенсию в сопровождении конвоя.

vlc.ru / администрация Владивостока

Пост сдал

20 июня 2000 года в главное кресло городской администрации сел Юрий Копылов. Мореход-технолог по образованию изначально не смог выдержать конкуренции с более опытным предшественником Виктором Черепковым и уступил ему на выборах, заняв лишь третье место. В дело вмешалась Фемида: Черепкова отстранили от участия во втором туре голосования из-за богатого криминального прошлого. В свое время ОМОН штурмовал кабинет управленца и выносил его из здания администрации буквально вперед ногами – настолько мэр не хотел покидать полюбившееся рабочее место.

Копылов, впрочем, тоже оказался не без греха. Под прикрытием благих намерений новоиспеченный мэр занялся строительством колумбария на городском кладбище, который должен был стать «подарком» ветеранам ко Дню Победы. Только вот контракт на строительство градоначальник заключил без всяких конкурсов, отдав предпочтение японской компании «Сирояма» и выделив ей из городского бюджета шесть с половиной миллионов рублей (для 2000 года — немалые средства).

Сделка привела Юрия Копылова на скамью подсудимых – в 2007 году его приговорили к четырем годам условно. Уже через год бывшего мэра вновь заметили у здания суда. Чиновника обвиняли в «злоупотреблении должностными полномочиями» девятилетней давности: в 1999 году Копылов «позаимствовал» из бюджета четыре миллиона рублей для организации личного милицейского поста у своего дома. Силовики круглосуточно охраняли самого Копылова и членов его семьи от нападок недоброжелателей. За это экс-глава Владивостока получил еще три года условно.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Дешевый хлеб и телохранители

В 2004 году Копылова на посту мэра Владивостока сменил Владимир Николаев. Народный избранник пользовался популярностью среди горожан еще в начале 2000-х — в тот год его кандидатуру в заксобрание Приморского края поддержали 65% избирателей. Активный сторонник всевозможных соцпрограмм застроил весь Владивосток спортивными и детскими площадками, запер подъезды на надежные домофонные замки, а также снизил стоимость хлеба и рыбы на 30%.

От горожан Николаев за свои заслуги не требовал ничего, а вот в местную казну мэр наведывался регулярно. В качестве благодарности самому себе управленец нанял личную охрану, выставил постовых вокруг своего дома и запряг целую колонну машин ГИБДД в качестве сопровождения на дороге.

В 2007 году силовики усмотрели в чрезмерной заботе Николаева о собственной безопасности признаки «злоупотребления должностными полномочиями». Он получил условный срок в четыре с половиной года, но домашний арест пришелся не по душе опальному мэру. Владимир Николаев сбежал в Таиланд и не возвращался оттуда, пока его условный, а затем и уголовный сроки не аннулировали.

ИА «Политика Сегодня» /

Новый фигурант

В 2008 году мэром Владивостока стал бывший представитель заксобрания Приморского края в Совете Федерации РФ Игорь Пушкарев. Среди всех остальных градоначальников он является абсолютным рекордсменом по числу преступлений. Судебные разбирательства вокруг коррупционных схем Пушкарева длились с 2016 по 2019 годы.

Правоохранители обвиняли чиновника в коммерческом подкупе (из-за взяток Пушкарева город не досчитался около 160 миллионов рублей) и махинациях с компаниями своих родственников. Два года назад бывшего мэра признали виновным сразу по нескольким статьям. Его отправили в колонию строгого режима на 15 лет, а также обязали выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.

Судя по задержанию Олега Гуменюка, его подобная участь нисколько не пугала. Если суд вынесет обвинительный приговор, уволившийся меньше полугода назад управленец станет уже четвертым в списке осужденных мэров Владивостока за последние 20 лет. Сомневаться в серьезности намерений силовиков не приходится: дело Гуменюка вели с мая, и его арест с последующим переводом в СИЗО говорит о многом.

Сейчас на посту мэра трудится Константин Шестаков – опытный экономист и политик. Однако взгляды экспертного сообщества сейчас прикованы не к нему и даже не к Гуменюку. Под ударом после ареста последнего оказался губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Аналитики не исключают, что раскрытие коррупционных схем бывшего мэра Владивостока могут навести правоохранителей на след более крупного «зверя».