Украинская газотранспортная система (ГТС) не используется для транзита российского газа в Венгрию с 1 октября 2021 года.

Сообщение об этом в Facebook разместил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Он отметил, что на данном этапе имеет место только реэкспорт голубого топлива, осуществляемый европейскими трейдерами, пишет ТАСС.

«В прессе распространяется информация о том, что "Газпром" возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — прокомментировал ситуацию Макогон.

«Газпром» с 1 октября начал поставку газа в Венгрию в рамках долгосрочного контракта, заключенного 27 сентября. Прокачка топлива проходит через газопровод «Балканский поток», который является продолжением «Турецкого потока» и по трубопроводам Юго-Восточной Европы.