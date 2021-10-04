УЕФА сообщил о назначении Карасева на полуфинал Лиги наций

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил о назначении российской бригады арбитров по главе с Сергеем Карасевым на матч Лиги наций, в котором Италия сыграет с Испанией.

Первый полуфинальный матч Лиги наций обслужит бригада Сергея Карасева, сообщила пресс-служба УЕФА на официальном сайте. Игра между сборными Италии и Испании пройдет в Милане 6 октября. Матч на стадионе «Джузеппе Меацца» начнется в 21:45 по московскому времени. Помогать Карасеву будут Максим Гаврилин с Игорем Демешко. Резервным арбитром предстоящего поединка назначен Сергей Иванов.

Во втором полуфинальном матче Лиги наций сыграют сборные Бельгии и Франции. Поединок пройдет на туринском стадионе «Альянц — Ювентус» 7 октября.