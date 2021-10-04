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Москва объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

Москва объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

МИД России вручил временному поверенному в делах Северной Македонии ноту об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства.

В ведомстве пояснили, что соответствующая мера является зеркальным ответом на действия Скопье в августе. Северная Македония в течение года лишила аккредитации двух российских дипломатов. Свои действия македонская сторона объяснила призывом властей Чехии поддержать Прагу из-за скандала, связанного со взрывом на складе во Врбетице.

Весной Чехия обвинила Москву в причастности к происшествию. Из страны в Россию выслали сразу 18 сотрудников посольства. В ответ МИД РФ объявил 20 сотрудников чешской дипмиссии персонами нон грата, а все обвинения назвал абсурдными и не имеющими никакого отношения к реальности.