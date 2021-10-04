Элла Памфилова заявила о пристальном внимании ЦИК к рассмотрению обращений по выборам

Центризбирком держит на контроле ситуацию с обращениями по выборам, которые проходили в сентябре. С таким заявлением выступила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании.

Она указала, что в комиссию за период с 17 по 24 сентября поступило более 1,2 тысячи обращений. Больше всего сообщений пришло из Петербурга, Башкирии, Московской, Ростовской и Ивановской областей. Более 95% жалоб, по словам Памфиловой, было направлено на рассмотрение в региональные комиссии.

«Держим их под пристальным вниманием. Только 60 обращений подлежали рассмотрению в Центральной избирательной комиссии. Нарушения подтвердились в 30 обращениях, 18 из них направлены на рассмотрение в правоохранительные органы», — сообщила Памфилова.

Выборы разных уровней прошли в России с 17 по 19 сентября. Россияне, в частности, выбирали депутатов, которые попадут в новый созыв Государственной думы.