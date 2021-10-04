Немцы раскритиковали инициативу ЕС о вмешательстве в конфликт на Украине

Немецкие политики прокомментировали идею о создания военно-консультативной миссии ЕС на Украине. Об этом сообщает издание Die Welt.

Представители партий «Левых» и «Альтернативы для Германии» заявили, что отрицательно относятся к такому сценарию. В СДПГ, «Зеленых» и СвДП (либералы) данный проект и вовсе отказались комментировать. Инициативу поддержали только в консервативном блоке ХДС/ХСС.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал европейские страны «как можно быстрее» создать военную миссию из-за «ситуации с Крымом» и «военной активности» на границе с Россией.

Однако даже читатели статьи оказались против инициативы. Они указали, что ЕС нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах, а не вмешиваться в очередной конфликт.

«Украина не является союзным государством. Это конфликт, от которого мы должны держаться подальше. По сути, Украина — несостоявшееся государство, соседствующее с ЕС. Ни больше, ни меньше», «Германия прежде всего. Украина не наша проблема. У нас достаточно собственных», «Германия уже позаботилась об Афганистане, что из этого вышло, вы видели», — отметили пользователи в комментариях.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, что истоки этой идеи, по мнению издания Die Welt, лежат в секретном письме от украинской стороны главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. В нем главы МИД и министерства обороны Украины выступили с просьбой расширить военное сотрудничество.

Также в немецкой газете отметили, что недавно документ с предложением о создании спецмиссии был вынесен на обсуждение в комитете по политике и безопасности Евросоюза. Инициативу закономерно поддержали страны Прибалтики, а также Польша, Румыния и Словакия. Эксперты считают, что идею о вмешательстве также поддержат Швеция и Финляндия.

Напомним, что европейские политики неоднократно выступали против интеграции Киева в ЕС и НАТО. Например, недавно немецкий депутат Нольте заявил, что включение Украины в состав военно-политического блока является недопустимым. По его мнению, это явно нарушит мирную концепцию организации.