Ильзат Ахметов вызван в сборную России на октябрьские матчи квалификации ЧМ-2022

Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным пригласил в национальную команду полузащитника Ильзата Ахметова.

Ильзат Ахметов может принять участие в матчах сборной России по футболу со Словакией и Словенией, которые пройдут 8 и 11 октября. О приглашении полузащитника ЦСКА в национальную команду сообщила пресс-служба РФС. Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил, что Ахметов заменит Александра Головина. Из-за травмы полузащитник «Монако» с большой долей вероятности не приедет в расположение национальной команды.

Матчи против Словакии и Словении пройдут в Казани и Мариборе. После шести туров на счету сборной России 13 очков. Команда Карпина занимает второе место в турнирной таблице группы H.