Председатель правительства Михаил Мишустин подписал указ о дополнительном финансировании пригородных ж/д перевозок в размере 1,9 млрд рублей. Информация об этом опубликована на сайте кабмина.

«Решение позволит сохранить наиболее востребованные направления электричек и доступные цены на билеты, обеспечит стабильную и безопасную работу железнодорожной отрасли», — говорится в сообщении.

Также в правительстве уточнили, что средства для финансирования поступят из резервного фонда.

В 2020 году на эти цели было выделено свыше 3 млрд рублей, а в апреле 2021 года направлено почти 6 млрд рублей.

Помимо этого в кабмине предложили поднять уровень МРОТ со следующего года. Соответствующий законопроект был подан в Госдуму.