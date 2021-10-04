Агентство Kyodo сообщило об уходе Правительства Японии в отставку

Правительство Японии в полном составе сложило полномочия. Об этом сообщило местное агентство Kyodo.

Это произошло после партийных выборов. В результате голосования победил бывший министр иностранных дел Фумио Кисида. Он занимал высокую должность при правительстве Синдзо Абэ с 2012 по 2017 годы.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга в сентябре этого года объявил, что отказывается от участия в предвыборной гонке. Этим заявлением он отказался от возможности возглавлять партию.

Представители обеих палат парламента Японии в ближайшее время выберут нового премьер-министра. Тот в свою очередь сформирует состав правительства. Большинством голосов в парламенте сейчас обладает Либерально-демократическая партия, именно ее возглавляет Фумио Кисида. А значит он и станет 100-м премьер-министром Японии.