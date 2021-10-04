Глава китайского CDC Фу: новый «вирус X» может возникнуть в любой момент

Человечество обречено на противостояние с очередным вирусом, считает глава китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу.

По его словам, в связи с этим государства уже должны рассматривать варианты, при которых их сотрудничество в подготовке противоэпидемических мер будет максимально эффективным. Одну из таких стратегий в борьбе с потенциальным «вирусом X» предложил сам Фу.

«<...> В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — рассказал он в ходе выступления на Международном форуме науки и технологий в обществе.

Фу предупредил, что возникнуть патоген может в любом месте, в любое время. Приоритетным принципом из предложенных станет обмен информацией, так как именно он во время эпидемии коронавируса позволил организовать разработку вакцин в максимально короткие сроки, заключил глава CDC.