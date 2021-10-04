Пхеньян принял решение восстановить все каналы связи с Сеулом 4 октября

Северная Корея восстановит все межкорейские каналы связи 4 октября в 09:00 по местному времени. Такие данные в ночь на понедельник передало агентство Ренхап.

Издание ссылается на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как отмечается в сообщении, официальный Сеул «должен приложить конструктивные усилия, чтобы связи между Севером и Югом развивались по правильному пути, и решить важные задачи, <...> чтобы открыть светлые перспективы в будущем».

Северная Корея заблокировала все линии связи с Республикой Корея в начале июня 2021 года. Власти объяснили такое действие как зеркальную меру в ответ на несогласованную отправку через границу активистами южнокорейской неправительственной организации воздушных шаров, на которых располагались агитационные листовки. КНДР восприняла такой жест как проявление враждебности и несоблюдение обоюдных мирных договоренностей.