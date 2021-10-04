Следственный комитет взял на контроль расследование авиакатастрофы в Лыткарино

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения вертолета Robinson, который разбился в воскресенье в Подмосковье.

Сейчас в Лыткарино работают следователи и криминалисты. На место происшествия также выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Николай Грязнов.

«По указанию А.И. Бастрыкина ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства», — следует из сообщения на официальном сайте Следственного комитета.

Вертолет Robinson R-44 потерпел крушение вечером 3 октября в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ в Лыткарино. В результате авиакатастрофы погибли три человека – женщина и двое мужчин.