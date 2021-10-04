Хулио Иглесиас стал фигурантом «Досье Пандоры»

Испанский певец Хулио Иглесиас оказался владельцем 20 офшорных организаций, которые открыты на территории Британских Виргинских островов.

Информация стала известна благодаря публикации материалов «Досье Пандоры». При помощи офшорных компаний испанский артист приобрел роскошные дома в Майами и самолет. Сумма покупок составляет примерно 112 миллионов долларов.

«В "досье Пандоры" раскрывается информация о том, что испанский певец имеет по меньшей мере 20 компаний… на Британских Виргинских островах, которые использовались для покупки роскошных домов в Майами и самолета», — пишет газета Pais ссылаясь на материалы «Досье Пандоры».

Представители Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который получает финансирование за счет структур Джорджа Сороса, ранее опубликовали «Досье Пандоры». В материалах указываются 35 действующих и бывших политиков, около 400 госслужащих разных стран, которые причастны к отмыванию денег через офшоры.