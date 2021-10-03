Фигурантами «Досье Пандоры» стали три действующих лидера Латинской Америки

Фигурантами «Досье Пандоры» стали три действующих и 11 бывших президентов стран Латинской Америки. Об этом передает испанское издание Pais.

Среди нынешних лидеров упоминаются чилийский президент Себастьян Пиньера, глава Эквадора Гильермо Лассо и Луис Абинадер, возглавляющий Доминиканскую Республику. Из экс-президентов латиноамериканских стран в документ вошли колумбийцы Сесар Гавириа и Андрес Пастрана, экс-глава Перу Педро Кучински, бывший лидер Гондураса Порфирио Лобо, парагваец Орасио Картес, экс-пезиденты Панамы Хуан Карлос Варела, Рикардо Мартинелли и Эрнесто Перес Бальядарес.

Вместе с этим в «Досье Пандоры» указаны имена латиноамериканских политиков, артистов, лидеров религиозных движений и бизнесменов. Все они, по данным СМИ, использовали офшоры на территории Виргинских островов и Панамы.

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) ранее представил «Досье Пандоры». В документе сказано о якобы связи ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Фигурантами «досье» стали свыше 35 политиков и 400 чиновников.