Разбившийся в Подмосковье Robinson до вылета прошел все проверки на исправность

Вертолет Robinson-R44, который в воскресенье вечером потерпел крушение в подмосковном Лыткарино, прошел все необходимые проверки на исправность перед поднятием в воздух.

Такие данные привел источник Федерального агентства новостей. По данным следствия, причиной авиакатастрофы стало пренебрежение правилами безопасности по эксплуатации воздушного судна. По факту падения вертолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ.

Воздушное судно потерпело крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ городского округа Лыткарино. После поднятия в воздух с аэродрома Мячково, вертолет успел пролететь лишь 10 км. В результате крушения погибли три человека, двое из которых были пассажирами.