СКР возбудил уголовное дело после крушения вертолета Robinson под Москвой

Уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта возбуждено после крушения вертолета в Подмосковье.

Легкомоторный вертолет Robinson упал в районе подмосковного города Лыткарино. На борту воздушного судна находились пилот и два пассажира, все они погибли.

Обломки разбившегося воздушного судна нашел экипаж другого вертолета Robinson. По словам очевидцев, пожар после падения винтокрылой машины не последовал.

Предварительно установлено, что причиной трагедии мог стать отказ одной из систем. Речь идет о двигателе вертолета. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб и правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства и детали авиакатастрофы.