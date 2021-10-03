Три человека погибли при крушении легкомоторного вертолета в Подмосковье

Двое мужчин и женщина стали жертвами крушения легкомоторного вертолета марки Robinson. Авиапроисшествие случилось в подмосковном Лыткарино.
По предварительной информации, воздушное судно упало в детском городке ЗИЛ. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Организована проверка.
Ранее частный вертолет Sud-Aviation Gazelle опрокинулся на бок во время захода на посадку на Камчатке, сообщало Федеральное агентство новостей.