Три человека погибли при крушении легкомоторного вертолета в Подмосковье

Двое мужчин и женщина стали жертвами крушения легкомоторного вертолета марки Robinson. Авиапроисшествие случилось в подмосковном Лыткарино.

По предварительной информации, воздушное судно упало в детском городке ЗИЛ. На месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Организована проверка.

Ранее частный вертолет Sud-Aviation Gazelle опрокинулся на бок во время захода на посадку на Камчатке, сообщало Федеральное агентство новостей.