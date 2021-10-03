Тбилисский суд рассмотрит дело хозяина квартиры, где прятался Саакашвили

Владельца квартиры в Тбилиси Элгуджи Цомая подозревают в укрывательстве преступлений после того, как в его жилье скрывался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

Тбилисский городской суд приступит к рассмотрению дела Цомая 4 октября. Один из адвокатов мужчины Дмитрий Садзаглишвили рассказал журналистам, что в УК Грузии нет статьи об укрывательстве преступника, а действия его клиент не подпадают под предъявленные обвинения, сообщает телекомпания «Мтавари архи».

Саакашвили приехал Грузию и рассказал подписчикам, что находится в стране. Ранее его признали виновным в совершении ряда преступлений и заочно осудили на несколько лет. В скором времени бывшему политику могут предъявить обвинение в незаконном пересечении границы.