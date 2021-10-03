Премьер Грузии рассказал о планах Саакашвили устроить беспорядки в стране

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили собирался устроить беспорядки в стране с помощью плана по убийству оппозиционеров, сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По словам премьера, Саакашвили собирался неожиданно появиться на акции в Тбилиси и спровоцировать у присутствующих всплеск эмоций, что привело бы к массовым беспорядкам.

«И в это время одной из версий рассматривалось убийство нескольких оппозиционных лидеров», — сказал Ираклий Гарибашвили.

Потом сторонники Саакашвили потребовали бы отставки Правительства Грузии и назначения новых выборов, заключил грузинский премьер.