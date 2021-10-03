Сообщество журналистов ICIJ обнародовало «Досье Пандоры» об офшорных схемах

Международное сообщество журналистов-расследователей ICIJ обнародовало «Досье Пандоры», которое якобы указывает на причастность мировых лидеров к офшорным схемам.

Ранее журналисты назвали это расследование самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Представители консорциума отметили, что в материалах фигурируют репортажи более 600 сотрудников из 117 стран. В досье содержится почти 12 миллионов файлов, которые найдены на просторах Сети после утечки данных.

В 2016 году по итогам расследования ICIJ были рассекречены «Панамские документы». Сотрудники консорциума ссылались в них на якобы документы юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, по утверждению немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung, свидетельствуют о причастности некоторых мировых лидеров к офшорным схемам.

Панамские власти опасаются, что публикация нового расследования об офшорах может нанести ущерб репутации страны. Правительство страны направило письмо ICIJ, в нем подчеркивается, что обнародование «ложных» материалов может обернуться «катастрофическими последствиями».