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Мужская команда России по настольному теннису стала серебряным призером ЧЕ

Мужская команда России по настольному теннису стала серебряным призером ЧЕ

Российская мужская сборная заняла второе место чемпионата Европы по настольному теннису. Золото соревнований забрали немецкие спортсмены.

Сборная России уступила немецкой команде со счетом 1:3. Заключительный этап турнира состоялся в Румынии. В первом матче удача была на стороне россиян — Максиму Гребневу удалось обыграть Бенедикта Дуду. Однако дальше лидерство закрепилось за оппонентами. Так, Патрик Франциска выиграл у Льва Кацман, Дан Цю — у Владимира Сидоренко, а в четвертой встрече Франциска обошел Гребнева.

Тем не менее российские теннисисты празднуют завоеванное серебро на чемпионате Европы. До этого наилучшим результатом соревнований в командном зачете было третье место в 2013 году.