Транзит российского газа из Украины в Венгрию полностью прекращен

Украина перестала быть связующим звеном в поставках российского газа в Венгрию. Об этом сообщил венгерский оператор газотранспортной системы (ГТС).

Теперь Венгрия будет получать от России голубое топливо по «Турецкому потоку», который идет в обход украинского государства. Соответствующее соглашение с венгерскими властями подписала глобальная российская энергетическая компания «Газпром».

Официальный Киев не в восторге от такого развития событий. Украинские власти считают, что ситуация с транзитом газа приобрела «политизированную» окраску. Однако это уже никак не изменит того факта, что в украинской точке «Берегово», по данным венгерского оператора ГТС FGSZ, в воскресенье подача голубого топлива не зафиксирована.