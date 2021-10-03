Задержание подозреваемого в убийстве трех девушек под Оренбургом попало на видео

Сотрудники правоохранительных органов поймали 29-летнего Александра Л. в Орске, когда он пытался угнать автомобиль.

Злоумышленник в скором времени даст показания по поводу своих действий следователям. Специалисты ранее провели экспертизу, которая подтвердила, что найденная неподалеку от места убийства одежда со следами крови принадлежит предполагаемому преступнику.

Убийство трех девушек случилось в оренбургском городе Гай в конце сентября 2021 года. На телах погибших были многочисленные колото-резаные раны. Следователи нашли предполагаемое орудие преступления и возбудили по факту трагедии уголовное дело. Все студентки приехали на учебу из Башкирии и снимали одну квартиру.