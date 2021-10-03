Президент Алжира Теббун запретил ВВС Франции перелеты в Мали через его страну

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун закрыл для ВВС Франции воздушное пространство республики. Причиной запрета послужило спорное заявление французского лидера об истории страны.

По решению Теббуна были запрещены перелеты через Алжир для всей военно-транспортной авиации ВВС Франции. Ранее этим путем французские военные пользовались для переброски войск в Сахель и Мали в рамках операции «Бархан», пишет ФАН.

Меры в отношении французских военных власти Алжирской Народной Демократической Республики (АНДР) приняли после спорного заявления президента Франции Эммануэля Макрона. Тот заявил в интервью изданию Le Monde, что историю Алжира нужно переписать на арабском и берберском языках, чтобы «разоблачить фальсификации фактов турками». Макрон также усомнился в существовании алжирской нации до периода французского колониализма. После этого власти Алжира вызвали своего посла в Париже для консультации, а затем закрыли воздушное пространство для французских самолетов.

«Это решение серьезно повлияет на военные операции Франции и исправит стратегическую ошибку бывшего президента», — сообщили алжирские СМИ.

В республике ожидают, что в ближайшие две недели Алжир приостановит сотрудничество с Францией и пересмотрит привилегии Парижа, данные ему экс-президентом Алжира Абдельазизом Бутефлики.