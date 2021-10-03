Переводчица президента России Мандрова заявила о хаосе на саммите Путина и Байдена

Поведение журналистов на саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена стало причиной хаоса, рассказала переводчица российского лидера Дарья Мандрова.

Настоящий хаос царил во время переговоров лидеров двух государств. Причиной тому стал созданный журналистами ажиотаж, объяснила второй секретарь Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ.

«Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры, и часто бывает неслышно», — пожаловалась переводчица Путина в эфире телеканала «Россия-1».

Однако даже в таких условиях Мандровой удалось справиться с работой. Хаос на саммите Путина и Байдена также возник из-за поведения американских делегатов, которые криком пытались упорядочить работу журналистов.