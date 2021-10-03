Игра «Зенита» и «Сочи» впервые в истории завершилась поражением петербуржцев

Встреча футбольных клубов состоялась на поле «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге. Впервые в истории хозяева матча уступили сочинским игрокам.

Петербургская команда принимала гостей в десятом туре Российской премьер-лиги. На 42-й минуте «Зенит» потерял игрока Сердара Азмуна, которого удалили с поля за серьезное нарушение правил. Тремя минутами позднее нападающий петербургского клуба Артем Дзюба забил первый гол в ворота противника. Однако вскоре форвард «Сочи» колумбийского происхождения Матео Кассьерра ответил голом в ворота «Зенита».

Итогом игры стала победа гостей со счетом 2:1. Решающий мяч принадлежит сочинскому защитнику Сергею Терехову. Такой исход встречи произошел впервые в истории петербургского клуба.