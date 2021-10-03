Маргарита Симоньян прокомментировала задержание журналиста «КП» в Белоруссии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратилась к белорусским властям с призывом рассказать, что происходит с задержанным в Белоруссии журналистом «КП» Геннадием Можейко.

В своем Telegram-канале главред RT заявила, что она и ее коллеги ждут объяснений о освобождения Можейко. Также она обратила внимание, что ситуация примет иной поворот в случае, если выяснится, что корреспондент «Комсомолки» был украден из Москвы.

Напомним, что сотрудник белорусской «Комсомольской правды» Геннадий Можейко бесследно исчез в конце сентября. Спустя пару дней, 2 октября, его нашли в в изоляторе на Окрестина в Минске.

Задержание Можейко прокомментировал и первый зампреда комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Он заявил, что отношение Белоруссии к СМИ и его их сотрудникам оставляет желать лучшего, а заключение журналиста в изолятор выглядит как «подавление инакомыслия».