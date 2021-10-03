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Предполагаемый убийца девушек под Оренбургом был задержан при попытке угона машины

Предполагаемый убийца девушек под Оренбургом был задержан при попытке угона машины

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве трех студенток медицинского колледжа. Злоумышленник попал в руки правоохранитель при попытке угона автомобиля в Орске.

О задержании жителя Оренбургской области, который может быть убийцей трех студенток сообщили в региональном управлении МВД. Подозреваемый, 29-летний Александр Л, пытался проникнуть в чужой автомобиль и скрыться на нем от полиции.

Напомним, Александра Л. подозревают в убийстве студенток медицинского колледжа в городе Гае. Преступник убил двух девушек в их съемной квартире, после чего устроил поджог. Возле дома, где произошло преступление, полиция нашла тело третьей девушки. Следствие установило, что убитые студентки дружили друг с другом и снимали квартиру вместе. На телах убитых обнаружили множественные колото-ножевые раны.

До этого Александр Л. уже попадал в поле зрение правоохранителей, был судим, выплачивал множественные долги. В 2012 году получил девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима за убийство, на свободу он вышел в июле.