Страны Запада совместно с Францией намерены сорвать грядущий общенациональный диалог в ЦАР, используя ангажированные СМИ вроде RFI, Figaro, AFP, Le Monde, France 24.

По данным сотрудников Radio Lengo Songo, ряд СМИ бывшей метрополии ранее сообщил о том, что якобы власти Центральноафриканской Республики признали факты насилия со стороны бойцов FACA и их союзников. В основу этих заявлений легло интервью министра юстиции ЦАР каналу RFI — Арно Джубай Абазен тогда лишь упомянул о существовании неназванного отчета, при этом, не приводя никаких данных, передает ФАН.

Источник Radio Lengo Songo в правительстве ЦАР отмечает, что речь идет об отчете правоохранительных органов, где перечислены 103 инцидента с мирными жителями, в основном пострадавшими от действий боевиков. Известно, что в отношении большинства из них уже возбуждены уголовные дела.

Арно Джубай Абазен также поручил генеральному прокурору начать расследование в отношении иностранных новостных порталов, наполняющих вбросами информационное пространство.

«Французские издания почему-то оставляют в стороне сообщения жителей и правоохранительных органов ЦАР о преступлениях боевиков CPC, но постоянно обвиняют наших российских партнеров», — подчеркнул министр.

Пресс-секретарь президента Альберт Ялоке Мокпем в свою очередь заявил, что эта кампания направлена против присутствия северных союзников в ЦАР, и властям необходимо быстро отреагировать на это, чтобы положить конец новой стратегии по дезинформации.