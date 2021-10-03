Мария Захарова с иронией оценила заявление Зеленского о «наглости» Украины

Украина пытается наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал политику Киева «наглой».

«Я убежден, что без сильной международной политики, без «наглости» никто видеть не будет шагов Украины вперед», — сказал глава государства.

Захарова согласилась с политиком, но с иронией добавила, что Украине не удается делать шаги вперед.

«Никаких «шагов вперед нет». Только «сто шагов назад», но не тихо на пальцах, а разнузданно и нагло», — заметила дипломат.

Более того, киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного, добавила Мария Захарова. По ее словам, на Украине усугубляется внутренний раскол.