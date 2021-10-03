Прокуратура Грузии не видит причин торопиться с предъявлением новых обвинений Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже является фигурантом двух уголовных дел, поэтому прокуратура не видит необходимости предъявлять ему новое обвинение.

Сотрудница надзорного органа Грузии отметила, что Саакашвили уже осужден. В отношении него заведены два уголовных дела. Он по суду арестован и находится в пенитенциарном учреждении. В прокуратуре добавили, что обвинение в незаконном пересечении границы будет предъявлено, но позже. По словам сотрудницы ведомства, спешка в этом случае не нужна.

Согласно законодательству Грузии, следователи могут предъявить обвинение в преступлении в течение 48 часов. Если они не успевают, то полицейские вынуждены отпустить подозреваемого, но в случае с бывшим президентом Грузии это правило не действует, потому что он задержан, как осужденный.