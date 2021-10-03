Путин отметил рабочий накал на случайно «подслушанном» заседании членов правительства

Президент России Владимир Путин оказался случайным свидетелем рабочего накала на заседании членов правительства, которое проходило в онлайн-формате.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Россия-1» можно заметить удивление чиновников, когда они заметили, что к видео-трансляции подключился глава государства. Путин зашел в кабинет, поздоровался и сел за рабочий стол. На компьютере оказалась включена трансляция заседания премьер-министра Михаила Мишустина и членов правительства.

«Я внимательно слушаю, с интересом... Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», — отметил глава государства с улыбкой.

Президент застал момент, когда докладывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он так увлекся, что не сразу заметил присутствие Путина. Премьеру пришлось окликнуть коллегу, чтобы тот поздоровался с президентом.