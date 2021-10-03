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Путин отметил рабочий накал на случайно «подслушанном» заседании членов правительства

Путин отметил рабочий накал на случайно «подслушанном» заседании членов правительства

Президент России Владимир Путин оказался случайным свидетелем рабочего накала на заседании членов правительства, которое проходило в онлайн-формате.

На кадрах, опубликованных телеканалом «Россия-1» можно заметить удивление чиновников, когда они заметили, что к видео-трансляции подключился глава государства. Путин зашел в кабинет, поздоровался и сел за рабочий стол. На компьютере оказалась включена трансляция заседания премьер-министра Михаила Мишустина и членов правительства.

«Я внимательно слушаю, с интересом... Не специально подслушивал. Мне очень приятно было отметить, что этот рабочий накал на подъеме находится», — отметил глава государства с улыбкой.

Президент застал момент, когда докладывал вице-премьер Марат Хуснуллин. Он так увлекся, что не сразу заметил присутствие Путина. Премьеру пришлось окликнуть коллегу, чтобы тот поздоровался с президентом.