Президент Сирии и король Иордании обсудили двустороннее сотрудничество

Президент Сирии Башар Асада и король Иордании Абдалла II провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы двусторонних отношений.

Стороны обсудили отношения между двумя государствами и перспективы расширения сотрудничества. В ходе беседы Абдалла II подтвердил, что Иордания выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Ранее король Иордании призывал власти определиться с позицией государства по отношению к Сирии. Абдалла II отметил, что пока не существует конкретного плана по ведению диалога с Дамаском.