Братская ракета. Как Украина откупилась за сбитый над Черным морем российский лайнер

Ровно 20 лет назад — 4 октября 2001 года — в ходе военных учений в Крыму Украина сбила ракетой пассажирский самолет Ту-154 авиакомпании «Сибирь» (с 2007 года известна как S7 Airlines), летевший из Тель-Авива в Новосибирск. Все 78 человек на борту погибли, тела многих из них вместе с обломками лайнера до сих пор покоятся на дне Черного моря.

Позднее в Киеве признали ошибку военных. Однако вопиющая халатность, забравшая жизни нескольких десятков российских и израильских граждан, осталась безнаказанной. «Политика Сегодня» собрала хронологию событий того рокового дня.

Российско-украинские учения

4 октября 2001 года на мысе Опук в Крыму проходили первые масштабные учения вооруженных сил противовоздушной обороны Украины с участием Черноморского флота России. За стрельбищами наблюдали представители семи государств. В тот день РФ выпустила единственную ракету, которая поразила мишень на расстоянии 9 км от полигона. Украина в свою очередь совершила 23 залпа.

В 13:41 (мск) в районе Феодосии украинцы запустили зенитную ракету 5В28 комплекса С-200, которая должна была поразить беспилотный самолет Ту-143 «Рейс» в 27 км от берега. В тот самый момент, но на расстоянии 260 км от старта ракеты, летел пассажирский самолет «Сибири», которой по стечению обстоятельств двигался с теми же курсовыми координатами, что и беспилотник.

Примерно через 4 минуты после запуска ракеты лайнер взорвался на высоте 11 тысяч километров. У людей на борту не было шансов выжить.

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Катастрофа

Лайнер, на борту которого находились 66 пассажиров (51 израильтянин и 15 россиян) и 12 членов экипажа (все - граждане РФ), вылетел из Тель-Авива в полдень. Он должен был приземлиться в Сочи на дозаправку, но рухнул в акватории Черного моря, не долетев до цели около 200 километров.

Перед тем, как пропасть с радаров, пилоты успели выйти на короткую связь с землей. Диспетчеры услышали шум и крики, в том числе обрывок фразы «куда попала(о)». После этого сигнал прервался. Спустя пару минут экипаж летевшего неподалеку самолета Ан-24 «Армянских авиалиний», сообщил о вспышке над ним и возможном крушении российского лайнера.

Как выяснилось позже, ракета не попала в самолет, а взорвалась в 15 метрах над ним. Осколки повредили центральную часть фюзеляжа, вызвав разгерметизацию, оторвали крылья и взорвали топливные баки.

Определить место падения удалось по масляному пятну в море. Выяснилось, что дно на этом участке илистое, а глубина составляет около 2 километров. Спасателям удалось найти тела 14 человек, 404 фрагмента самолета, а также часть личных вещей и одежду пассажиров. Именно их родные погибших в итоге были вынуждены хоронить. А кто-то клал в могилу одну лишь фляжку с морской водой.

ТАСС / Зинин Владимир

Бортовые самописцы, которые должны были зафиксировать последние минуты жизни лайнера, разыскать не смогли.

Версии крушения

В первые часы после ЧП главной версией считали теракт. На фоне событий 11 сентября в США, где террористы угнали несколько пассажирских самолетов и врезались на них в башни-близнецы и здание Пентагона, эта теория казалась более, чем реальной. Однако ее быстро опровергли в аэропорту Израиля, заявив, что перед вылетом и пассажиры, и сам самолет прошли строжайшую проверку.

Среди причин катастрофы также называлась техническая неисправность борта. Но в российской авиакомпании отвергли и это предположение, сообщив, что воздушному судну было всего 10 лет, а за два года до катастрофы его капитально отремонтировали. Кроме того, управляли лайнером опытные пилоты, на счету которых были даже не сотни, а тысячи часов в воздухе.

Мысль о том, что за гибель людей ответственна братская Украина, в России не хотели принимать до последнего. Даже президент РФ Владимир Путин заявил, что ракета не могла долететь до воздушного коридора по «тактико-техническим характеристикам». По указу главы государства в тот же день была создана комиссия для расследования причин крушения.

Эксперты, изучавшие обломки судна, обнаружили в них, а также на телах погибших около 460 характерных следов от металлических шариков, которыми начинена ракета 5В28. А раз именно ее в день трагедии запускали украинские военные вблизи места крушения, сомнений в причастности Киева не осталось.

wikipedia.org / Peter Bakema / GFDL 1.2

Ошибки Украины

Оказалось, что учения Украина проводила с нарушениями. Так, военные должны были закрыть воздушное пространство на расстоянии 300 километров — именно такой была максимальная дальность полета ракеты 5В28. На деле же самолетам ограничили движение лишь в радиусе 70 км. Причем сделано это было в целях экономии — украинское Минобороны попросту не захотело выплачивать авиакомпаниям компенсации за изменение курса.

Кроме того, выяснилось, что украинские зенитчики не имели опыта стрельбы реальными ракетами, а когда увидели на радаре сразу три цели: беспилотный самолет, Ту-154 и Ан-24 (который первым сообщил о крушении) — попросту выбрали наиболее крупный объект. Через несколько лет, уже после выхода на пенсию, некоторые офицеры признавались, что на учениях присутствовали нетрезвые военные.

Фактически вину в крушении самолета Украина признала только спустя 9 дней после трагедии. 13 октября Александр Кузьмук, возглавлявший тогда министерство обороны, на конференции в Киеве извинился перед близкими погибших.

«Мы знаем, что причастны к трагедии, хотя ее причины до конца пока не установлены», – сказал министр.

Через 11 дней после этого заявления Кузьмук добровольно покинул ведомство. Позже он стал депутатом Верховной Рады, а в 2004 году даже вновь возглавил Минобороны Украины, правда всего на полгода. В 2010 году он был внештатным советником президента Виктора Януковича по вопросам обороны. А во время Майдана занял ту же должность в аппарате и.о.президента страны Александра Турчинова.

ТАСС / Величкин Сергей

Судебные тяжбы

Изначально уголовное дело возбудила Генпрокуратура РФ, а после передала материалы украинской стороне. Спустя три года дело было закрыто, поскольку достоверных подтверждений того, что самолет был сбит ракетой в ходе крымских учений, якобы найдено не было.

«Киев на заседаниях настаивал на том, что ракета была российской, а не украинской. Ракета действительно была российского производства, но выпущена-то была их военными! И ответственность лежит на них», – рассказал газете «Комсомольская правда» сын одного из погибших пассажиров.

Через месяц военный суд Киевского гарнизона отменил решение о прекращении расследования, но в течение следующих трех лет дело так и не сдвинулось с мертвой точки, и в 2007 году было окончательно закрыто.

Судебные тяжбы длились более шести лет, но юридически Украину так и не признали виновной в катастрофе. По словам родственников погибших, помочь установить вину могли США и Франция, чьи спутники запечатлели момент запуска ракеты с мыса Опук. Но в суд западные спецслужбы свои данные почему-то не предоставили.

wikipedia.org / Bogdanov-62 / Добросовестное использование

Добровольные гуманитарные выплаты

Ппретензии на межгосударственном уровне ни в России, ни в Израиле Киеву предъявлять не стали. Вместо этого в 2002 году была создана межведомственная комиссия по урегулированию конфликта, в рамках которой страны договорились о компенсации семьям погибших на общую сумму $7,8 млн.

Под предлогом «добровольной гуманитарной выплаты» Украина в 2005 году перечислила по $200 тысяч (на тот момент около 6 млн рублей) родственникам каждого человека, находившегося на борту Ту-154. А вот авиакомпании «Сибирь» возмещать убытки в размере $15 млн Киев отказался. Суды по этому делу продолжались почти 12 лет и завершились в 2013 году в пользу украинской стороны.

Примечательно, что ни один из военных, командовавших 4 октября 2001 года учениями, не стал фигурантом уголовного дела. Большинство лишились должности. Так, из армии уволили главкома ПВО Владимира Ткачева, его заместителя по боевой подготовке генерал-лейтенанта Владимира Дьякова, который руководил стрельбами на полигоне Опук, а также еще нескольких высокопоставленных военных.