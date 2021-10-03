Баранец назвал срок превращения армии Украины в серьезную угрозу для России

Евросоюз по просьбе Киева планирует создать независимую военную учебную миссию на Украине. Об этом сегодня сообщила немецкая газета Welt am Sonntag, в распоряжении которой оказался документ с соответствующим предложением.

Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Политикой Сегодня» отметил, что на Украине с 2014 года уже существует европейская консультативная миссия, и теперь ее хотят превратить из гражданской в военную, чтобы вовлечь в противостояние с Россией как можно больше стран.

«И, естественно, посмотрите, кто выступал инициатором создания военного консультатива — это самые большие антироссийские псы, которые натасканы на Россию, и всегда сильнее всего лают и жаждут неприятностей России. Это, конечно, Польша, три прибалтийских карлика и, по-моему, Швеция, Норвегия, которых украинцы уговорили создать этот орган», – отметил собеседник «ПС».

Баранец убежден, что после появления европейских военных на Украине в адрес России посыплется шквал «политических пакостей». И выражаться они будут не только в заявлениях, пропитанных «антироссийским ядом», отметил военный.

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По его словам, новый милитаризованный орган с большой долей вероятности постановит Европе перевооружить украинскую армию.

«Даже ржавый старый хлам Европы может как-то усилить военный потенциал украинской армии. И здесь возникает вопрос: а если украинская армия так накачает мускулы, что может стать серьезным противником российской армии?» – заключил военный обозреватель «КП».

Однако ответ на этот вопрос, по мнению Баранца, прост. Он заявил, что Киеву потребуется минимум 500 лет, чтобы стать серьезным противником в глазах РФ, поскольку военная мощь украинской и российской армий попросту несопоставимы.